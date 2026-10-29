Кыргызстан готовится к аудиту Федерального управления гражданской авиации США. Об этом сообщает Госагентство гражданской авиации КР.

По его данным, в рамках Недели авиационной безопасности Международной организации гражданской авиации (ИКАО), состоявшейся в Астане, прошла встреча директора ГАГА Данияра Бостонова с региональным представителем Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Расселом Райлом.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая техническое взаимодействие, обмен опытом, а также возможности содействия развитию пассажирских и грузовых авиаперевозок между КР и США.

Особое внимание уделено практическим шагам по налаживанию сотрудничества, в том числе проведению технических консультаций, определению приоритетных направлений взаимодействия и возможности подготовки меморандума о взаимопонимании в качестве основы для дальнейшего диалога.

Встреча стала первым шагом к формированию устойчивого профессионального взаимодействия между авиационными ведомствами двух стран и определению перспективных направлений дальнейшего сотрудничества в сфере гражданской авиации.