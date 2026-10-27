Десять самолетов Airbus намерен закупить Кыргызстан. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

По его словам, также обсуждается вопрос о приобретении лайнеров Boeing.

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Он напомнил, что ранее в Бишкеке прошли переговоры с руководством концерна Airbus.

С менеджментом Boeing кыргызстанские чиновники также провели переговоры и обсудили перспективы сотрудничества и приобретение воздушных судов.

Данияр Бостонов указал, что контрактов на закупку новых бортов для авиапарка КР пока нет, также не определены конкретные сроки поставок.

В среднесрочной и долгосрочной перспективах Кыргызстан рассчитывает сформировать авиапарк из таких самолетов, как Airbus и Boeing.