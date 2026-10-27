Десять самолетов Airbus намерен закупить Кыргызстан
Десять самолетов Airbus намерен закупить Кыргызстан. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов.
По его словам, также обсуждается вопрос о приобретении лайнеров Boeing.
Он напомнил, что ранее в Бишкеке прошли переговоры с руководством концерна Airbus.
С менеджментом Boeing кыргызстанские чиновники также провели переговоры и обсудили перспективы сотрудничества и приобретение воздушных судов.
Данияр Бостонов указал, что контрактов на закупку новых бортов для авиапарка КР пока нет, также не определены конкретные сроки поставок.
В среднесрочной и долгосрочной перспективах Кыргызстан рассчитывает сформировать авиапарк из таких самолетов, как Airbus и Boeing.