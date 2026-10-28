Кыргызстан обсудил с международными консультантами развитие авиации

Первый заместитель главы кабинета министров Данияр Амангельдиев встретился с председателем международной консалтинговой компании Knighthood Global Джеймсом Хоганом.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации, расширение международного авиасообщения, модернизацию аэропортовой инфраструктуры и повышение конкурентоспособности кыргызстанских авиакомпаний.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем партнерстве. О подписании соглашений или запуске конкретных проектов не сообщается.

Джеймс Хоган ранее возглавлял Etihad Airways и Etihad Aviation Group. Сейчас он руководит Knighthood Global, которая оказывает консультационные услуги в сфере авиации.

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Напомним, в июне 2026 года КР исключили из авиационного черного списка Евросоюза, в котором отечественные авиаперевозчики находились с 2006-го. Это открыло возможность для выполнения рейсов кыргызстанскими авиакомпаниями в страны ЕС при соблюдении необходимых требований.

16 октября президент Садыр Жапаров также подписал Указ об отмене моратория на регистрацию новых авиакомпаний и выдачу сертификатов эксплуатанта. Ограничение действовало с ноября 2024 года.

Кроме того, Кыргызстан ведет переговоры об открытии прямых авиарейсов с европейскими перевозчиками. Как сообщил 27 октября директор Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов, рассматриваются направления из Варшавы, Франкфурта и других городов Евросоюза.

Параллельно национальная авиакомпания Asman Airlines готовится к получению двух самолетов Airbus A321, которые позволят выполнять дальнемагистральные рейсы. Их поставка ожидается к концу 2027-го.

Также КР готовится к аудиту авиационных властей Великобритании, предварительно намеченному на апрель следующего года. Страна пока остается в британском списке ограничений на полеты.

В начале октября 2026-го Международная организация гражданской авиации (ИКАО) провела очередную проверку системы государственного контроля за безопасностью полетов Кыргызстана. По информации Государственного агентства гражданской авиации, критических замечаний по ее итогам выявлено не было.