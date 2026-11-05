Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

КНР впервые подтвердила, что ведет переговоры о возможной трехсторонней встрече Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Китай поддерживает контакты с соответствующими сторонами по вопросу возможной встречи лидеров КНР, России и США», — заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Встреча может состояться на саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября.

Как отмечает Bloomberg, такое заявление МИД КНР за две недели до предполагаемой встречи свидетельствует о том, что Пекин действительно готов к ее проведению.

Ранее о возможности такой встречи впервые сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. 21 октября он заявил, что Китай уже занимается подготовкой возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

А спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф ранее сказал, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.