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Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября

08:42, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф.

По его словам, американская сторона выступит посредником на этой встрече. Стороны планируют обсудить меры безопасности после окончания конфликта, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Кроме того, на этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. Они обсудят гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

«Мы с нетерпением ожидаем возможности развить прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к всеобъемлющему и прочному мирному соглашению, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений», — написал спецпосланник Дональда Трампа.

Ранее Стив Уиктофф встречался в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем полетел в Санкт-Петербург на переговоры с российском президентом Владимиром Путиным.

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