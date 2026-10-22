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Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

08:35, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили президент РФ и спецпосланник главы США Стив Уиткофф. Об этом по итогам трехчасовой встречи в Санкт-Петербурге сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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«Важно отметить, что конкретно обсуждалась схема возможного возобновления трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины. Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме», — сказал он.

Юрий Ушаков также добавил, что возобновление переговоров в трехстороннем формате, планировавшееся сразу после выборов в Госдуму, «сорвал сам украинский режим, нанеся сверхмассированные удары в основной день голосования по Москве, другим городам, избирательным участкам».

По его данным, Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров и отметил «некоторые новые моменты» в подходах ЕС и Киева.

«Хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много», — указал помощник президента РФ, добавив, что Путин представил собеседнику «объективную картину ситуации на линии соприкосновения, где стратегические инициативы полностью у российских войск».

Юрий Ушаков сообщил, что Китай уже занимается подготовкой возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Напомним, до встречи с Путиным Уиткофф провел в Норвегии встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. В переговорах участвовали также премьер Норвегии Йонас Гар Стере и лидер Финляндии Александр Стубб. После Санкт-Петербурга спецпосланник президента США вновь прилетел в Осло, чтобы проинформировать европейцев о беседе с главой РФ.

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Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
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