КГМА выдала выпускнику аттестат, который удерживала из-за долга в 70 тысяч сомов

После вмешательства омбудсмена гражданин получил аттестат Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева, который не мог забрать с 2023 года.

Как сообщили в институте акыйкатчи, вуз требовал от него возместить 70 тысяч 353 сома за расходы государства на подготовку специалиста.

Отмечается, что ранее к омбудсмену обращались еще два человека, которые не могли получить личные документы из Ошского государственного университета. После вмешательства они также забрали свои документы.

В институте напомнили, что удерживать в качестве залога личные документы, в том числе аттестат о среднем образовании и диплом о высшем профессиональном образовании, запрещено статьей 4 Закона «О залоге».