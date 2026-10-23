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Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

12:28, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Граждане Кыргызстана могут претендовать на обучение в вузах Казахстана в рамках ежегодной квоты до 50 мест. Из них 30 предназначены для граждан КР, еще до 20 — для этнических казахов, имеющих кыргызстанское гражданство.

Согласно распределению квот, 15 мест предусмотрено для обучения по направлениям информационно-коммуникационных технологий, инженерных, обрабатывающих и строительных отраслей, сельского хозяйства и биоресурсов. Из них 10 мест выделяется на программы бакалавриата и пять — на магистратуру.

Еще пять мест предусмотрено для граждан Кыргызстана, поступающих на медицинские направления. Квота охватывает непрерывное интегрированное медицинское образование продолжительностью шесть лет и резидентуру сроком до пяти лет.

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Кроме того, 10 мест выделяется по направлениям педагогических наук, искусства и гуманитарных наук, социальных наук, журналистики и информации, бизнеса, управления и права. Из них пять предназначены для бакалавриата и пять — для магистратуры.

Отдельная квота в размере до 20 мест предусмотрена для граждан Кыргызстана казахской национальности по немедицинским направлениям. Из них 10 мест приходится на бакалавриат и 10 — на магистратуру. Эти места входят в общий объем квоты, а не предоставляются дополнительно к ней.

Конкретное количество мест и сроки конкурсного отбора на каждый учебный год уточняются в ежегодном объявлении уполномоченного органа Кыргызстана.

Предоставление квот регулируется статьей 3 соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о сотрудничестве в области образования от 4 июля 2006 года. Документ действует с учетом изменений, внесенных протоколом от 26 мая 2022 года, который вступил в силу 24 октября 2022 года.

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