Средства, которые абитуриенты платят за участие в Общереспубликанском тестировании (ОРТ), направляются на разработку и экспертизу заданий, печать тестовых материалов, организацию центров и оплату труда администраторов. Об этом сегодня сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Чынара Батракеева на заседании депутатской группы Жогорку Кенеша «Эл үмүтү — Ата Журт».

По ее словам, стоимость одного теста составляет 470 сомов. В эту сумму входят расходы на разработку заданий для следующего тестирования, их апробацию, статистический анализ и экспертизу. Также средства используются для обеспечения конфиденциальности тестовых материалов.

Кроме того, из оплаты покрываются работа разработчиков заданий, налоговые отчисления, онлайн-регистрация, обслуживание сайта, печать и хранение материалов.

Часть средств направляется на отбор и обучение администраторов ОРТ, их командировки в регионы, оплату проезда и работы непосредственно во время тестирования.

В стоимость также включена подготовка ежегодных отчетов по итогам ОРТ. Они публикуются на сайте центра и направляются в школы.

Чынара Батракеева отметила, что благодаря открытию тестовых центров в регионах абитуриентам не приходится ехать в Бишкек или другие крупные города, чтобы сдать тест. После этого они могут участвовать в поступлении дистанционно.

По словам директора ЦООМО, стоимость одного теста — 470 сомов — не менялась с 2023 по 2026 год, несмотря на инфляцию.