Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил пересмотреть систему проведения Общереспубликанского тестирования (ОРТ), в том числе перевести его в цифровой формат и изменить порядок оплаты за участие. Об этом он заявил на заседании депутатской группы «Эл үмүтү – Ата Журт».

По словам депутата, сегодня подготовка к ОРТ фактически превратилась в отдельный бизнес: школьники целый год посещают частные курсы, чтобы получить необходимый балл для поступления в вуз.

«Целый год дети готовятся к ОРТ, ходят на частные курсы. Это уже стало бизнесом. ОРТ превратилось в самоцель, а не в инструмент получения качественного образования. Детям нужен просто балл, чтобы поступить в университет», — отметил Бекешев.

Заместитель министра просвещения Надира Джусупбекова пояснила, что у выпускников есть возможность сдавать ОРТ дважды.

Она также отметила, что высокие оценки в школе не всегда гарантируют высокий результат тестирования. По ее словам, многое зависит от методики преподавания и способности ученика анализировать информацию.

«Отличник отличнику рознь. Если ученик просто заучивает и запоминает информацию, результаты могут быть низкими. Если же у него хорошо развиты мыслительные навыки, балл будет высоким», — сказала замминистра.

По ее словам, министерство призывает школы не перегружать учеников большим объемом информации, а учить их работать с данными, анализировать и перерабатывать их.

Бекешев также выступил за цифровизацию ОРТ. Он обратил внимание на расходы, связанные с использованием бумажных материалов и командировками, и заявил, что Кыргызстан в этом направлении отстает от соседних государств.

Кроме того, депутат считает, что ОРТ не обязательно должно быть обязательным инструментом отбора для всех специальностей. По его словам, некоторые факультеты не могут набрать необходимое количество абитуриентов.

Бекешев предложил рассмотреть возможность изменения системы оплаты за тестирование: первую попытку для абитуриентов должно оплачивать государство, а за повторную сдачу — платить сами родители, если выпускник не смог получить необходимый результат с первого раза.

По мнению депутата, такой подход позволит пересмотреть механизм проведения ОРТ и снизить финансовую нагрузку на систему.