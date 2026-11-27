Более 15 процентов населения Кыргызстана — около 1 миллиона человек — подвержены потенциальному риску паводков, вызванных прорывами ледниковых озер. Такие данные приводятся в научной работе международной группы ученых, опубликованной 25 ноября на платформе EGUsphere со ссылкой на исследование 2023 года.

С 1950-х в стране задокументировано более 70 катастрофических прорывов высокогорных озер.

Одним из наиболее разрушительных стал прорыв ледникового озера в бассейне реки Шахимардан 8 июля 1998 года. Тогда жертвами стихии стали более 100 человек, преимущественно на территории Узбекистана.

Исследователи также рассматривают гипотезу, согласно которой между климатическими изменениями и обусловленными ими прорывами ледниковых озер может пройти от 45 до 200 лет.

Таким образом, последствия нынешнего потепления могут проявляться на протяжении нескольких поколений.

Авторы научной работы отмечают сложность прогнозирования подобных природных явлений. Оценка численности населения в зоне риска не означает непосредственной угрозы жизни миллиона кыргызстанцев, а характеризует масштаб потенциальной подверженности ледниковым паводкам.