Абитуриенты, проходящие Общереспубликанское тестирование (ОРТ) на русском языке, в среднем набирают около 135 баллов, тогда как участники, сдающие тест на кыргызском языке, — около 122 баллов. Об этом 27 ноября сообщила директор Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Чынар Батракеева на заседании депутатской группы Жогорку Кенеша «Эл үмүтү — Ата Журт».

По ее словам, несмотря на более высокий средний балл среди русскоязычных участников, абитуриентов, сдающих тест на кыргызском языке, больше. Кроме того, их доля среди поступивших в вузы также выше.

Батракеева отметила, что в ЦООМО регулярно поступают вопросы о корректности перевода тестовых заданий с одного языка на другой. Она подчеркнула, что переводы проходят обязательную экспертизу, а перед выдачей сертификатов проводится статистический и психометрический анализ результатов.

Разницу в средних баллах глава центра объяснила в том числе географией проживания участников.

По ее словам, значительная часть абитуриентов, сдающих ОРТ на русском языке, живет в городах и крупных населенных пунктах, где школьники традиционно показывают более высокие результаты.

В качестве примера она привела международные и национальные исследования PISA, TIMSS, EGRA и EGMA, которые показывают, что учащиеся городских школ в среднем демонстрируют более высокие результаты. При этом значительная часть школ в крупных городах является русскоязычной.

«Но важнее другое: среди поступивших доля тех, кто сдавал тест на кыргызском языке, выше. Это еще раз подтверждает справедливость системы тестирования», — заявила Батракеева.

Она также рассказала об особенностях теста на знание государственного языка. Его результаты распределяются по четырем уровням: высокий, выше среднего, средний и ниже среднего.

По данным ЦООМО, среди поступающих на грантовые места значительную долю составляют абитуриенты с высоким уровнем владения государственным языком. На контрактные места чаще поступают участники, показавшие уровень выше среднего.

Батракеева пояснила, что тест на знание государственного языка не включает задания на аудирование и устную речь. При массовом тестировании объективно оценить такие навыки без участия человеческого фактора сложно.

Поэтому тест состоит из заданий с четырьмя вариантами ответа и проверяет знание лексики и грамматики, а также навыки чтения и понимания текста.