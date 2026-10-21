Какие проблемы в судебной системе признал Садыр Жапаров

По итогам рабочих поездок по регионам Кыргызстана президент Садыр Жапаров заявил о проблемах в судебной системе. Об этом он сказал на республиканском совещании «О стратегических задачах на предстоящую пятилетку».

По словам главы государства, закон должен быть одинаков для всех, а суды — оставаться независимыми и профессиональными. Садыр Жапаров подчеркнул, что судьи должны нести ответственность за коррупцию, конфликт интересов, злоупотребление полномочиями и нарушение этики.

Он также заявил о необходимости сделать работу судов прозрачнее: граждане должны получать информацию о ходе своих дел и понимать, на чем основаны решения. Для этого планируют развивать электронное судопроизводство, дистанционное участие в процессах, онлайн-заседания и досудебное урегулирование споров.

Отдельной проблемой президент назвал несвоевременное исполнение судебных решений. По его словам, затягивание исполнения годами подрывает справедливость и доверие к власти.

Садыр Жапаров призвал устранить бюрократические задержки и повысить эффективность работы судебных исполнителей.

Также он добавил, что правоохранительные органы должны защищать частную собственность и законный бизнес от необоснованного давления.