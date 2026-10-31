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24.kg

Кадровые изменения в Кыргызстане: кто не проработал и недели

11:00, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Бактыбек Молдобаев назначен директором департамента наземного и водного транспорта при Минтрансе.

С января 2024 года эту должность занимал Жыргалбек Дыканбаев.

Бактыбек Молдобаев в 1996–2022 годах проходил службу в Военном суде Кыргызской Республики, Национальной гвардии и Министерстве обороны КР. В частности, возглавлял управление правового обеспечения Минобороны КР.

В 2023–2024 годах работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций КР.

С 2024 года избран депутатом Узун-Кырского айыльного кенеша (Иссык-Атинский/Аламединский районы).

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения.

Бактияр Болотбеков возглавил МП «Бишкекский городской транспорт».

Напомним, предыдущий глава Артур Омурзаков был назначен на эту должность 23 октября.

Кадровое решение принято на фоне череды резонансных дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта в столице Кыргызстана, которые продолжились и после назначения Артура Омурзакова.

В порядке ротации Расул Токтобек уулу назначен первым заместителя главы Ленинского административного района города. Ранее он занимал должность руководителя аппарата муниципальной администрация мэрии Бишкека по Ленинскому административному району.

Руководителем аппарата муниципального управления мэрии Бишкека по Ленинскому административному району назначен Эхэмед Мехаров.

На госпредприятии «Кыргызиндустрия» сменились гендиректор и состав совета директоров.

Вместо Камчыбека Кускакова председателем совета директоров стал Тимур Ташкулов, вместо Таланта Садакбаева и Максата Атантаева членами совета директоров назначены Талантбек Апсаматов и Бактыбек Сталбек уулу.

Единственный акционер ОАО «Кыргызиндустрия» — управление делами президента КР.

Тимур Ташкулов работал в органах МВД, в Совете безопасности КР, а также в аппарате правительства и администрации президента на различных должностях и на руководящих должностях в банковском секторе.

Генеральный директор ОАО «Кыргызиндустрия» Алманбек Исмаилов ушел с должности. Он был назначен в 2025 году. Такое решение принято советом директоров. На этот пост назначен Улан Акбаров, который ранее работал в угольной компании «Рассвет компани» и баллотировался от партии «Ишеним» в Бишкекский городской кенеш.

Новые депутаты в городских кенешах.

Полномочия депутата Ошского городского кенеша Гулсары Кулдышевой досрочно прекращены в связи с ее смертью. Вакантный мандат передан Гульфине Тултемировой («Жаңы-Кыргызстан»).

Депутатами Узгенского городского кенеша от депутатской фракции «Ынтымак» стали Сирожиддин Юлдашбаев и Абдрахмон Тажибаева вместо Манзурахан Низамидиновой и Барно Закировой. Они ушли на основании заявлений.

Полномочия депутата Баткенского городского кенеша Майсарахан Шараповой («Ала-Тоо Кыргыз Жери») досрочно прекращены на основании заявления. Вакантный мандат передан Мубаракхан Абдразаковой.

О кадровых перестановках с 19 по 23 октября читайте здесь.

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