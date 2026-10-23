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Артур Омурзаков назначен директором МП «Бишкекский городской транспорт»

22:23, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Артур Омурзаков назначен директором муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт». Об этом сообщили в мэрии.

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Ранее эту должность занимал Талант Капаров.

Карьера Артура Омурзакова тесно связана с транспортной системой столицы Кыргызстана. Ранее он уже работал в структурах муниципалитета, в частности возглавлял МП «Бишкекское троллейбусное управление» (БТУ). В конце 2020 года был временно освобожден от должности руководителя БТУ на фоне резонансных обсуждений в Бишкекском городском кенеше вопросов, касающихся тарифов на проезд.

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На новом посту он внедрил практику приоритетного набора водителей с опытом управления грузовыми автомобилями, поскольку они значительно лучше чувствуют габариты крупногабаритных современных автобусов по сравнению с бывшими водителями маршрутных такси.

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