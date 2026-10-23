Президент Кыргызстана разрешил присваивать высшие чины без стажа

В Кыргызстане президент сможет присваивать высшие классные чины государственным и муниципальным служащим без соблюдения установленных требований к стажу и рассмотрения кандидатур специальной комиссией. Соответствующие изменения внесены в Указ главы государства от 30 декабря 2016 года № 308.

Согласно документу, для получения классных чинов советника государственной или муниципальной службы 1-го, 2-го и 3-го классов необходим общий стаж государственной или муниципальной службы не менее пяти лет.

Для присвоения более высоких чинов — государственного советника и муниципального советника 1-го, 2-го и 3-го классов — потребуется не менее 10 лет стажа.

Однако предусмотрено исключение. По решению президента высшие классные чины могут присваиваться без соблюдения этих требований и рассмотрения вопроса комиссией по присвоению высших классных чинов.

Основанием для такого решения должны стать высокие и значительные профессиональные достижения человека, имеющие значение для Кыргызской Республики.

Изменения также затрагивают лиц, занимающих политические государственные, специальные государственные и политические муниципальные должности.

Для них устанавливаются требования к высшему образованию и стажу: не менее пяти лет для старшей группы классных чинов и не менее десяти лет для высшей.

Кроме того, первый классный чин старшей группы можно будет присвоить не ранее чем через один год после назначения на соответствующую должность, а высшей группы — не ранее чем через два года.

При переводе чиновника на другую должность внутри одного государственного органа или органа местного самоуправления непрерывный стаж на соответствующих должностях будет суммироваться.

Отдельно уточняется порядок присвоения чинов депутатам Жогорку Кенеша, руководителям государственных органов и сотрудникам президентской администрации.

В частности, председатель ЖК сможет присваивать предусмотренные указом классные чины депутатам парламента и руководству аппарата, а председатель кабинета министров — определенным категориям руководителей государственных органов и органов местного самоуправления.

Указ вступает в силу через 10 дней.