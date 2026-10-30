Кабмин просят увеличить финансирование на лечение взрослых онкобольных

Дополнительные 2 миллиарда сомов на лечение взрослых пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями предлагают предусмотреть в республиканском бюджете на 2027 год. С такой просьбой 30 октября выступила глава фонда «Вместе против рака» Гулмира Абдразакова на слушаниях комитета Жогорку Кенеша по финансам по проекту бюджета на 2027–2029 годы.

По ее словам, реальная потребность в финансировании лечения онкологических заболеваний составляет около 9 миллиардов сомов. Поэтому запрашиваемые дополнительные средства необходимо закрепить как целевые и направить непосредственно на лечение взрослых пациентов.

«В этом году на обсуждении бюджета мной было предложено увеличить финансирование до 2,5 миллиарда сомов, так как потребность по онкологии в разы больше. После состоялась встреча с министром финансов, где совместно с Министерством здравоохранения обсуждалось дополнительное выделение 2 миллиардов сомов на 2027 год. Надеемся, сегодня депутаты одобрят эту цифру. Просим закрепить эти средства протокольно на взрослую онкологию и гематологию, то есть это должны быть целевые деньги», — сказала Абдразакова.

Она напомнила, что в предыдущие годы финансирование онкологической помощи увеличивалось. В частности, ранее был одобрен 1 миллиард сомов, однако непосредственно Минздрав, по ее словам, выделил около 700 миллионов сомов.

При этом в 2026 году финансирование по Фонду высоких технологий сократилось до 500 миллионов сомов.

«При потребности в 9 миллиардов сомов цифра в 500 миллион сомов ничего не решает. Качество лечения страдает, люди умирают, в том числе женщины репродуктивного возраста», — подчеркнула глава фонда.

Абдразакова также назвала наиболее распространенные виды онкологических заболеваний в стране. По ее словам, первое место занимает рак желудка, далее следуют рак молочной железы, легких, шейки матки, печени и другие.

Она отметила, что наряду с увеличением расходов на лечение необходимо усилить профилактику и раннее выявление заболеваний. Это касается не только онкологии, но и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней почек.

В частности, на гемодиализ для более чем 3 тысяч пациентов ежегодно расходуется около 4 миллиардов сомов. По мнению Абдразаковой, развитие диспансеризации и смотровых кабинетов позволит выявлять заболевания на ранних стадиях и в перспективе снизить нагрузку на бюджет.

Отдельно она обратила внимание на необходимость реабилитации женщин после удаления молочной железы.

Кроме того, Абдразакова подняла вопрос развития паллиативной помощи. По ее данным, в Кыргызстане в ней нуждаются около 30 тысяч пациентов с различными заболеваниями.

Она попросила депутатов обратить внимание на состояние Кеминской больницы, оказывающей паллиативную помощь пациентам с туберкулезом, а также реабилитационного центра, ранее известного как «Максат», и предусмотреть средства на ремонт этих учреждений.