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24.kg

«Из страны революций в тигры региона». Что говорят о Кыргызстане в Узбекистане

08:57, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Узбекское издание Daryo посвятило видеоматериал экономическим изменениям в Кыргызстане, назвав его «От страны революций до тигра региона». Журналисты соседней страны обратили внимание на стремительный рост кыргызской экономики и попытались разобраться, сможет ли республика сохранить набранные темпы.

Как сообщается в описании видеоматериала, за 2021–2025 годы валовой внутренний продукт Кыргызстана вырос почти на 50 процентов.

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Авторы рассматривают, какие показатели позволили Кыргызстану приблизиться к Узбекистану, что стало причиной экономического роста и какие условия необходимы для его продолжения.

Особый интерес представляет сама постановка вопроса: Кыргызстан, который долгие годы ассоциировался в международных публикациях с политическими потрясениями и сменой власти, теперь рассматривается соседними журналистами через призму экономических достижений.

Что показывает официальная статистика

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, по итогам 2025 года реальный рост ВВП составил 11,1 процента.

Объем экономики в текущих ценах достиг 1 триллиона 976,4 миллиарда сомов против 782,9 миллиарда сомов в 2021 году.

Таким образом, номинальный объем ВВП в сомах за этот период увеличился более чем в 2,5 раза. Однако этот показатель включает влияние изменения цен, поэтому его нельзя напрямую сопоставлять с реальными темпами экономического роста.

Среди факторов экономического развития официальная статистика выделяет увеличение промышленного производства, строительной активности, инвестиций и потребительского спроса.

При этом высокие показатели ВВП не снимают вопросов о долгосрочной устойчивости роста, зависимости от внешних рынков и влиянии экономических результатов на уровень жизни населения.

Именно поэтому оценка кыргызской экономики со стороны узбекских журналистов представляет интерес: она показывает, как экономические изменения в Кыргызстане воспринимают за пределами страны.

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