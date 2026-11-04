Из Оша возобновили рейсы для умры после паузы из-за ситуации на Ближнем Востоке

Из города Ош начали выполнять авиарейсы в Джидду через Маскат для кыргызстанцев, которые отправляются в малое паломничество — умру. Об этом сообщили в муфтияте.

По его данным, после отправления первого рейса в центральной мечети «Сулайман-Тоо» в Оше провели совещание по организации паломничества. В нем участвовали представители муфтията, сотрудники отдела умры и имамы мечетей Оша и Ошской области.

На встрече обсудили подготовку паломников, разъяснение правил совершения умры и обеспечение безопасности во время поездки. В муфтияте призвали граждан обращаться только в аккредитованные туристические компании.

Рейсы из Оша и Бишкека в Саудовскую Аравию через Маскат выполняет авиакомпания SalamAir. Из Оша самолеты вылетают два раза в неделю — по понедельникам и средам, из Бишкека — четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Пассажиры могут добраться до Джидды и Медины.

В марте этого года Кыргызстан временно ограничил организацию поездок на умру из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Туроператорам и перевозчикам рекомендовали приостановить организацию паломнических поездок до стабилизации обстановки.