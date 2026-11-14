Муниципальное имущество в КР намерены закладывать без согласия местных кенешей

В Кыргызстане предлагают разрешить органам местного самоуправления передавать муниципальное имущество в ипотеку или залог без предварительного согласия местных кенешей, если оно используется для обеспечения обязательств по национальным инвестиционным проектам. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Согласно депутатской инициативе, решение о передаче имущества в залог будет принимать исполнительный орган местного самоуправления. При этом он обязан уведомить местный кенеш о принятом решении в течение 10 рабочих дней.

Нововведение распространят только на национальные инвестиционные проекты, прошедшие установленную кабмином процедуру отбора и включенные в соответствующий перечень.

Сейчас для передачи муниципального имущества в ипотеку или залог необходимо согласие местного кенеша. Авторы законопроекта считают, что получение предварительного одобрения может затягивать реализацию инвестиционных проектов и создание необходимого обеспечения по обязательствам.

Инициаторы утверждают, что предлагаемые изменения позволят ускорить реализацию национальных инвестиционных проектов и повысить инвестиционную привлекательность регионов.

Предлагаемый законопроект не исключает муниципальную собственность из сферы контроля местного кенеша.