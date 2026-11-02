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Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами

10:28, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Тегеран объявил британскую разведку МI-6 враждебной группировкой, а Королевский военно-морской флот Великобритании (Royal Navy) и Королевские военно-воздушные силы Великобритании (Royal Air Force) — террористическими организациями.

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Уточняется, что Министерство иностранных дел Ирана «в ответ на враждебные действия британского правительства, включая участие в американско-сионистской войне против Ирана и включение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список государственных угроз Великобритании, объявило о принятии ответных мер в отношении разведывательных и военных структур Великобритании».

Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство ИРИ разместило на своем сайте.

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