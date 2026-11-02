Иран объявил разведку МI-6 враждебной, а ВМС и ВВС Британии — террористами
Тегеран объявил британскую разведку МI-6 враждебной группировкой, а Королевский военно-морской флот Великобритании (Royal Navy) и Королевские военно-воздушные силы Великобритании (Royal Air Force) — террористическими организациями.
Уточняется, что Министерство иностранных дел Ирана «в ответ на враждебные действия британского правительства, включая участие в американско-сионистской войне против Ирана и включение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список государственных угроз Великобритании, объявило о принятии ответных мер в отношении разведывательных и военных структур Великобритании».
Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство ИРИ разместило на своем сайте.