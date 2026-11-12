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В КР предлагают увеличить льготные кредиты бизнесу до 30 миллионов сомов

13:58, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают увеличить максимальную сумму льготного кредита для предпринимателей в регионах с 20 миллионов до 30 миллионов сомов. Проект постановления кабинета министров вынесли на общественное обсуждение.

Документ предусматривает изменение порядка реализации проекта «Экономическое развитие регионов Кыргызской Республики», утвержденного 10 июня 2026 года.

Как отмечается в справке-обосновании, необходимость пересмотра условий кредитования выявили после встреч представителей ОАО «Государственный финансовый холдинг» с предпринимателями в областях страны. Бизнесмены заявили о потребности в увеличении максимальной суммы займа и расширении перечня направлений, на которые можно получить государственное финансирование.

Согласно проекту, льготные кредиты можно направлять на развитие туристической инфраструктуры, легкой промышленности, производства, здравоохранения, образования, энергетики, агропромышленного комплекса и сферы услуг.

В частности, государственную финансовую поддержку предлагают предоставлять на строительство и модернизацию гостиниц, гостевых домов, А-фреймов, капсульных домов, барнхаусов и глэмпингов. Средства разрешат использовать для приобретения туристических автобусов, автомобилей для трансфера отдыхающих и оборудования для организации активного отдыха.

В сфере услуг финансирование смогут получать проекты по строительству и ремонту торговых центров, салонов красоты, СПА-центров, банно-оздоровительных и спортивных комплексов и станций технического обслуживания автомобилей.

Предоставлять бюджетные кредиты на оборотные средства в сфере услуг и финансировать развлекательные заведения, включая бары, бильярдные и компьютерные клубы, не планируют.

Для сельского хозяйства предлагают расширить возможности финансирования тепличных комплексов, птицефабрик, предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции, убойных цехов и объектов аквакультуры.

Кроме того, льготные кредиты можно будет использовать на строительство малых и микрогидроэлектростанций, развитие солнечной энергетики, модернизацию медицинских учреждений и образовательных организаций.

Одновременно предлагают установить требования к собственному вкладу предпринимателей.

Для запуска нового бизнеса заявитель должен подтвердить наличие собственных средств или ранее произведенных расходов в размере не менее 30 процентов от суммы бюджетного кредита.

Для расширения или модернизации действующего предприятия минимальный собственный вклад составит 10 процентов от суммы кредита.

В качестве обеспечения обязательств предусматривают ликвидный залог, гарантии и поручительства.

Согласно справке-обоснованию, предельный срок кредитования составляет 10 лет, включая льготный период до 12 месяцев.

В Министерстве финансов отметили, что предлагаемые изменения направлены на повышение доступности государственного финансирования, создание новых рабочих мест и развитие предпринимательства за пределами крупных городов.

Дополнительного финансирования из республиканского бюджета постановление не потребует. Кредиты предоставляют из средств, ранее предусмотренных для проекта.

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