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Минфин Кыргызстана получит новые полномочия по контролю за бюджетом

09:50, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Министерству финансов Кыргызстана расширили полномочия в сфере управления государственными средствами, долговыми обязательствами и контроля за бюджетными расходами. Соответствующее постановление № 716 от 22 октября 2026 года принято кабинетом министров.

Согласно документу, ведомство сможет разрабатывать и внедрять новые финансовые инструменты, включая механизмы использования средств счета облегчения государственного долга.

Кроме того, Минфин будет разрабатывать методику оценки эффективности государственных инвестиционных проектов, проводить финансово-экономический анализ инвестиционных инициатив и контролировать реализацию государственных инвестиционных программ.

Отдельно закреплены функции ведомства по управлению Стабилизационным фондом КР.

В частности, министерство будет обеспечивать перечисление средств в фонд на основании решений президента, управлять его счетами и готовить отчеты о поступлении и использовании денег.

Еще одно нововведение касается цифрового контроля государственных финансов. Минфину поручено создавать и развивать систему электронного аудита, которая позволит автоматически анализировать финансовые операции государственных органов и организаций, готовить аналитические отчеты и отслеживать финансовые риски.

Также ведомство должно обеспечить специальные каналы для сообщений о коррупционных правонарушениях, в том числе через официальные сайты, защищенные электронные системы и телефоны доверия.

Изменения вступят в силу через 10 дней.

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