В Кыргызстане предлагают изменить порядок формирования дисциплинарной комиссии Совета судей и механизм привлечения судей к ответственности. Поправки в Закон «Об органах судейского самоуправления» вынесены на общественное обсуждение.

Сейчас дисциплинарная комиссия состоит из девяти человек и формируется Советом судей из числа его членов. Законопроект предусматривает включение в ее состав пяти представителей судейского сообщества, двух адвокатов, одного представителя юридической науки и одного правозащитника.

Кандидаты должны иметь безупречную профессиональную репутацию, стаж юридической деятельности не менее 10 лет и не иметь неснятой или непогашенной судимости. Срок полномочий составит три года. Занимать должность члена комиссии более двух сроков подряд запретят.

В проекте закона отдельно закрепляется, что независимость судьи не освобождает его от ответственности за совершение дисциплинарного проступка.

Предлагается разграничить функции служебного расследования, подготовки заключения и принятия окончательного решения. Расследование должно проводиться лицом, не входящим в состав дисциплинарной комиссии. При этом необходимо собирать как обвинительные, так и оправдывающие судью доказательства.

Заседания комиссии предлагают в обязательном порядке фиксировать с помощью аудио- или видеозаписи, за исключением предусмотренных законодательством случаев.

Совет судей обяжут мотивировать решения о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, давать оценку доказательствам и доводам заявителя и судьи.

Если Совет судей не согласится с заключением дисциплинарной комиссии, ему придется указать конкретные правовые и фактические основания.

Кроме того, предлагается расширить возможности судебного обжалования решений Совета судей. Такое право будет предоставлено судье, а в предусмотренных законодательством случаях — и заявителю, если нарушены его права и законные интересы.

Дисциплинарной комиссии хотят запретить скрывать статистику рассмотрения жалоб на судей, за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну. Ежегодно она должна будет публиковать отчет о количестве поступивших и рассмотренных обращений, выявленных дисциплинарных проступках, примененных взысканиях и результатах обжалования решений.

Отдельными положениями предлагается запретить оказывать давление на граждан, подавших жалобы на судей, свидетелей и других участников дисциплинарного производства. За воспрепятствование законному проведению дисциплинарного производства предусматривается ответственность в соответствии с законодательством.

Как отмечается в справке-обосновании, недостаточная регламентация действующих процедур создает риски конфликта интересов, необъективного рассмотрения жалоб и принятия решений без надлежащей оценки доводов участников.

При этом отмена или изменение судебного акта сами по себе не будут считаться достаточным основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.