Расследовать преступления с использованием дронов учат милицию Кыргызстана. Об этом сообщили в МВД.

Отмечается, что практический тренинг для сотрудников отдела беспилотных летательных аппаратов Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков прошел на территории Чуйской области.

Оперативники осваивают основы цифровой криминалистики и методы расследования преступлений с использованием беспилотников. Они также изучили способы выявления, сохранения и анализа цифровых доказательств, извлечения информации из контроллеров и мобильных устройств, провели работу с полетными журналами и телеметрией. Эти данные позволяют восстанавливать маршруты полетов и последовательность событий.

В ведомстве указали, что особое внимание уделено схемам использования злоумышленниками дронов для незаконной перевозки запрещенных предметов, трансграничной контрабанды и скрытого наблюдения.