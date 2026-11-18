Электробусы из троллейбусов не могут зарегистрировать — мэрия Бишкека
Эксперимент по переоборудованию троллейбусов в электробусы не закончен. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша сообщил директор муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Бактияр Болотбеков.
По его словам, всего в электробусы переделали два троллейбуса.
Переоборудование одной единицы транспорта обходится примерно в 4 миллиона сомов.
«По заключению экспертов регистрация этого транспортного средства в связи с изменением спецификации в государственных органах невозможна. Но мы прорабатываем этот вопрос. Если вопрос регистрации завершится положительно, то и остальные переоборудуем в электробусы», — сказал Бактияр Болотбеков.
Всего, по его данным, в столице осталось 65 троллейбусов, 100 передали в Ош.
Оставшиеся 19 электроподстанций перераспределили среди других коммунальных служб.
Напомним, уже более двух лет Бишкек живет без рогатого транспорта. По мнению властей города, провода портят внешний вид столицы, а троллейбусы мешают гибко организовывать движение. В качестве одного из ориентиров называли идею «открытого неба» — избавление улиц от нависающих проводов.