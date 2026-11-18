Эксперимент по переоборудованию троллейбусов в электробусы не закончен. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша сообщил директор муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» Бактияр Болотбеков.

По его словам, всего в электробусы переделали два троллейбуса.

Переоборудование одной единицы транспорта обходится примерно в 4 миллиона сомов.

«По заключению экспертов регистрация этого транспортного средства в связи с изменением спецификации в государственных органах невозможна. Но мы прорабатываем этот вопрос. Если вопрос регистрации завершится положительно, то и остальные переоборудуем в электробусы», — сказал Бактияр Болотбеков.

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Всего, по его данным, в столице осталось 65 троллейбусов, 100 передали в Ош.

Оставшиеся 19 электроподстанций перераспределили среди других коммунальных служб.

Напомним, уже более двух лет Бишкек живет без рогатого транспорта. По мнению властей города, провода портят внешний вид столицы, а троллейбусы мешают гибко организовывать движение. В качестве одного из ориентиров называли идею «открытого неба» — избавление улиц от нависающих проводов.