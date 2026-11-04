Готов встать на колени. Вице-мэр Бишкека ответил на критику депутата

Спустя три недели вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев ответил на критику депутата парламента Эльвиры Сурабалдиевой.

«Хочу ответственно заявить: если за время моей работы в мэрии города Бишкек я выделил хотя бы один сантиметр муниципальной земли либо передал любой муниципальный объект своим родственникам, друзьям или членам семьи, я готов понести полную ответственность в соответствии с законодательством КР. Вместе с тем официально заявляю, что распространяемая информация о предоставлении муниципальной земли или объектов моим близким не соответствует действительности и вводит в заблуждение общественность», — написал он в Instagram.

Рамиз Алиев отметил, что не хотел отвечать на критику, но решил прояснить ситуацию.

«Дело в том, что на моей странице в Instagram и при личных встречах люди задают вопросы, правда ли я брал муниципальные земли и на их месте начал открывать супермаркеты. На самом деле это не так. Есть только один магазин моего отца — в Пишпеке, по улице Тойгонбаева. Это место мой отец приобрел еще в 2001 году. В то время я учился в школе, в 11-м классе. Мне тогда даже не снилось, что я стану когда-нибудь вице-мэром. Сначала стоял вагончик, потом павильон. В 2017 году построили двухэтажное здание. Тогда, если не ошибаюсь, я работал в финансовой полиции в Нарыне. Сейчас здание предоставляется в аренду, но это частная собственность. В 2016 году мой отец оформил в аренду землю площадью 8 квадратных метров, чтобы пристроить лестницу к этому зданию. Есть зеленая книга, отец платит аренду», — сказал вице-мэр.

Он добавил, что правоохранительные органы сейчас проверяют его слова, изучают документы, проверяют налоговые отчисления и насколько все правильно оформлено.

«Если понадобится, я готов прийти на рынок, встать перед народом на колени и попросить прощения. Но таких фактов нет. Говорят, это политика, но у меня нет никакой политики, кроме развития города Бишкека», — резюмировал Рамиз Алиев.

Напомним, Эльвира Сурабалдиева раскритиковала вице-мэра Бишкека Рамиза Алиева из-за закрытости информации об аренде муниципальной собственности и повышения арендных ставок. Перепалка произошла 14 октября на заседании парламента.

Она также обвинила городские власти в давлении на бизнес и заявила, что правоохранительные органы должны проверить деятельность городских чиновников.

«Вы себя Ташиевым, что ли, считаете? Кем себя возомнили? Вице-мэров задерживают, вы только сидите. Вас никто не проверяет, как вы богатеете. Происхождение капитала в первую очередь должно касаться вас. Вы при этом открываете супермаркеты, адреса не буду называть. Куда правоохранительные органы смотрят, почему вас никто не проверяет?» — возмутилась Эльвира Сурабалдиева.