Драка в Оше: задержаны трое студентов колледжа

В Оше трех студентов первого курса колледжа при Ошском технологическом университете подозревают в избиении двух первокурсников Ошского государственного педагогического университета (ОшГПУ). Об этом сообщили в городской милиции.

Поводом для проверки стало видео с избиением молодого человека, которое вчера распространилось в социальных сетях.

Милиция установила личности трех предполагаемых участников драки. Это студенты колледжа 2010 и 2011 годов рождения. Одного из них подозревают в организации избиения.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел 27 октября возле спортивной площадки ОшГПУ. Подозреваемые избили двух студентов первого курса этого университета.

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Троих студентов доставили в милицию. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Для определения тяжести травм пострадавших назначили судебно-медицинскую экспертизу.