Массовая драка школьников в Бишкеке. Всех участников доставили в милицию
В Бишкеке на территории школы № 86 произошла массовая драка между подростками. За конфликтом наблюдали другие ученики, собравшиеся во дворе заведения.
Как сообщили в УВД Первомайского района, сотрудники милиции установили всех участников драки и доставили их в отделение для выяснения обстоятельств произошедшего.
После инцидента правоохранители провели профилактические беседы с участниками конфликта и руководством школы.
Причины драки, число участвовавших в ней подростков и информация о возможных пострадавших пока не уточняются.
О применении каких-либо мер ответственности в отношении участников конфликта милиция не сообщила.