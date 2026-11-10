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Массовая драка школьников в Бишкеке. Всех участников доставили в милицию

14:16, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке на территории школы № 86 произошла массовая драка между подростками. За конфликтом наблюдали другие ученики, собравшиеся во дворе заведения.

Как сообщили в УВД Первомайского района, сотрудники милиции установили всех участников драки и доставили их в отделение для выяснения обстоятельств произошедшего.

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После инцидента правоохранители провели профилактические беседы с участниками конфликта и руководством школы.

Причины драки, число участвовавших в ней подростков и информация о возможных пострадавших пока не уточняются.

О применении каких-либо мер ответственности в отношении участников конфликта милиция не сообщила.

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