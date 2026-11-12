В Бишкеке мужчину задержали после драки в 8-м микрорайоне

В Бишкеке в 8-м микрорайоне произошла драка между двумя мужчинами. Один из участников конфликта оказал сопротивление сотрудникам милиции при попытке доставить его в районное управление.

Как сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района, сообщение о драке поступило в службу 102 ГУВД столицы. По данному факту начата доследственная проверка.

По предварительным данным, гражданин Т.А.,1995 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт и подрался с мужчиной 1964 года рождения.

При попытке доставить его в районное управление Т.А. оказал сопротивление и попытался скрыться. Однако впоследствии его задержали и доставили в УВД Октябрьского района.

В отношении мужчины приняты меры по статье 126 (мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях. Его водворили в камеру временного содержания районного управления.

В милиции также прокомментировали распространяемую видеозапись, в которой утверждается, что сотрудники применяли физическую силу в отношении задержанного. По результатам проверки эти сведения не подтвердились, сообщили там.