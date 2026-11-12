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Для учителей географии и кыргызского языка передали 6 тысяч ноутбуков

17:42, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Для учителей кыргызского языка и географии школ республики передано 6 тысяч ноутбуков отечественного производства.

По данным Министерства просвещения, технику доставят через районные отделы образования.

Ранее ноутбуками обеспечили более 47 тысяч учителей. До конца года планируется передать еще около 17 тысяч ноутбуков.

Оборудование предоставлено в рамках проекта Smart-Ed, реализуемого при поддержке Исламского банка развития, Глобального партнерства в области образования и Исламского фонда солидарности в целях развития.

Проект предусматривает разработку и внедрение обновленных учебно-методических материалов по кыргызскому языку и географии для 7–9-х классов. Ноутбуки помогут учителям использовать эти материалы, работать с цифровыми ресурсами и готовиться к урокам.

Их собрали в «Технопарке» Кыргызского государственного технического университета в соответствии с установленными техническими требованиями. На них установлены лицензионные программы с автоматическим обновлением, средства защиты и методические пособия, необходимые для повседневной работы педагогов.

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