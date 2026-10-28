Для сериала «Гарри Поттер» утверждены актеры на роли родителей главного героя. HBO подтвердила, что Джаспер Тэлбот и Ханна Чинн сыгрют Джеймса и Лили Поттер, родителей Гарри, в новом сериале по книгам Джоан Роулинг. Об этом сообщает Deadline.

Также к актерскому составу присоединился Гарри Гилби — он сыграет Чарли Уизли, второго по старшинству сына Молли и Артура Уизли.

В прежних фильмах родители Гарри появлялись преимущественно в воспоминаниях и отдельных эпизодах.

Напомним, в книге рассказывалось, что Джеймс и Лили погибли, пытаясь защитить маленького Гарри от лорда Волан-де-Морта. Жертва Лили создала магическую защиту, благодаря которой смертельное заклинание отразилось от мальчика и лишило темного волшебника физического тела. После нападения у Гарри остался шрам в форме молнии на лбу.

Главную роль в сериале исполнит Доминик Маклафлин. Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. Среди других участников проекта — Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа и Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида.

Сериал создается HBO совместно с Brontе Film and TV и Warner Bros. Television. Сценаристом и исполнительным продюсером выступает Франческа Гардинер, а Марк Майлод станет исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов. Среди продюсеров также Джоан Роулинг и Дэвид Хейман.

Первый сезон будет посвящен роману «Гарри Поттер и философский камень».

Напомним, съемки первого сезона сериала «Гарри Поттер» идут в Великобритании, премьера состоится в начале 2027 года.