USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Депутаты ЖК поспорили из-за компенсаций за строительство ГЭС

15:36, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Жогорку Кенеше депутаты Болотбек Борбиев и Кубанычбек Самаков поспорили при обсуждении законопроекта об увеличении ежегодной компенсации за ущерб от строительства Токтогульской ГЭС и водохранилища. Самаков заявил, что аналогичные выплаты должны предусмотреть и для жителей Нарынской области, пострадавших от строительства других гидроэлектростанций.

С 2016 года ежегодная компенсация за ущерб от строительства Токтогульской ГЭС составляет 70 миллионов сомов. Авторы законопроекта считают, что эта сумма больше не соответствует нынешним экономическим условиям и потребностям населения. Они предлагают увеличить выплату до 358 миллионов сомов, однако кабмин считает целесообразным установить ее на уровне 119 миллионов сомов.

Читайте по теме
Депутаты и кабмин разошлись во мнениях о компенсации за Токтогульскую ГЭС

После представления законопроекта депутат Кубанычбек Самаков обратил внимание на строительство Куланакской и Ат-Башинской ГЭС в Нарынской области. По его словам, из-за этих проектов жители также потеряли сельскохозяйственные и пастбищные земли, однако компенсации им не выплачиваются.

«Ат-Башинской и Куланакской ГЭС не платят ни тыйына. Мы не требуем огромных сумм, но просим предусмотреть соразмерную компенсацию за затопленные земли. Можно ли хотя бы построить школы или снизить тарифы на электроэнергию? Неправильно, когда одной ГЭС выплачивают миллионы, а другой — ничего. Это несправедливо», — заявил Кубанычбек Самаков.

Блок YouTube

Один из авторов законопроекта Болотбек Борбиев ответил, что сравнивать эти проекты некорректно.

По его словам, при строительстве Токтогульской ГЭС переселили жителей 26 населенных пунктов, а под воду ушли 33 тысячи гектаров плодородных земель.

Он отметил, что из предусмотренных в советское время 16 тысяч гектаров земель, которые планировалось освоить для переселенцев, обработать удалось только 6 тысяч гектаров. При этом 4 тысячи гектаров орошались насосами, которые сейчас не работают. По его словам, в районе Токтогульского водохранилища до сих пор не во всех селах решены вопросы питьевого водоснабжения и ирригации.

Кубанычбек Самаков не согласился с таким аргументом. Он подчеркнул, что при строительстве Куланакской и Ат-Башинской ГЭС также были затоплены пахотные и пастбищные земли.

«Мы не оспариваем ваши доводы по Токтогулу. Но и там, в Нарыне, есть сельскохозяйственные земли и пастбища, которые ушли под воду. Выплатите хотя бы небольшую компенсацию», — заявил депутат.

В ответ Болотбек Борбиев отметил, что в Нарынской области не было 26 населенных пунктов, затопленных при строительстве ГЭС, как в случае с Токтогульским водохранилищем.

Спор остановил спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев. Он отметил, что в предложении Кубанычбека Самакова есть основания, однако рассматриваемый законопроект касается именно компенсации за ущерб от строительства Токтогульской ГЭС. Спикер предложил депутату подготовить отдельный законопроект или постановление по вопросу компенсаций жителям Нарынской области.

Материалы по теме

Кундус Кырбашева: Потенциал малых рек КР используется лишь на 5–8 процентов

«Политика как оркестр». Эксклюзивное интервью спикера парламента Швейцарии

Пенсии и пособия с 1 января. Минтруда раскрыло новые размеры выплат

Куда делись 20 миллионов долларов? Жапаров поднял вопрос компенсаций на «Мадине»

Жители Кара-Кульджинского района выступили против строительства малых ГЭС

Камбаратинская ГЭС-1: четвертый раунд переговоров предложили провести в Бишкеке

Депутаты и кабмин разошлись во мнениях о компенсации за Токтогульскую ГЭС

Компенсации на уголь для малоимущих в Бишкеке намерены поднять до 10 тысяч сомов

В Оше 835 человек ожидают компенсацию за снесенные дома и коммерческие объекты

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18