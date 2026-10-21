Депутаты ЖК поспорили из-за компенсаций за строительство ГЭС

В Жогорку Кенеше депутаты Болотбек Борбиев и Кубанычбек Самаков поспорили при обсуждении законопроекта об увеличении ежегодной компенсации за ущерб от строительства Токтогульской ГЭС и водохранилища. Самаков заявил, что аналогичные выплаты должны предусмотреть и для жителей Нарынской области, пострадавших от строительства других гидроэлектростанций.

С 2016 года ежегодная компенсация за ущерб от строительства Токтогульской ГЭС составляет 70 миллионов сомов. Авторы законопроекта считают, что эта сумма больше не соответствует нынешним экономическим условиям и потребностям населения. Они предлагают увеличить выплату до 358 миллионов сомов, однако кабмин считает целесообразным установить ее на уровне 119 миллионов сомов.

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После представления законопроекта депутат Кубанычбек Самаков обратил внимание на строительство Куланакской и Ат-Башинской ГЭС в Нарынской области. По его словам, из-за этих проектов жители также потеряли сельскохозяйственные и пастбищные земли, однако компенсации им не выплачиваются.

«Ат-Башинской и Куланакской ГЭС не платят ни тыйына. Мы не требуем огромных сумм, но просим предусмотреть соразмерную компенсацию за затопленные земли. Можно ли хотя бы построить школы или снизить тарифы на электроэнергию? Неправильно, когда одной ГЭС выплачивают миллионы, а другой — ничего. Это несправедливо», — заявил Кубанычбек Самаков.

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Один из авторов законопроекта Болотбек Борбиев ответил, что сравнивать эти проекты некорректно.

По его словам, при строительстве Токтогульской ГЭС переселили жителей 26 населенных пунктов, а под воду ушли 33 тысячи гектаров плодородных земель.

Он отметил, что из предусмотренных в советское время 16 тысяч гектаров земель, которые планировалось освоить для переселенцев, обработать удалось только 6 тысяч гектаров. При этом 4 тысячи гектаров орошались насосами, которые сейчас не работают. По его словам, в районе Токтогульского водохранилища до сих пор не во всех селах решены вопросы питьевого водоснабжения и ирригации.

Кубанычбек Самаков не согласился с таким аргументом. Он подчеркнул, что при строительстве Куланакской и Ат-Башинской ГЭС также были затоплены пахотные и пастбищные земли.

«Мы не оспариваем ваши доводы по Токтогулу. Но и там, в Нарыне, есть сельскохозяйственные земли и пастбища, которые ушли под воду. Выплатите хотя бы небольшую компенсацию», — заявил депутат.

В ответ Болотбек Борбиев отметил, что в Нарынской области не было 26 населенных пунктов, затопленных при строительстве ГЭС, как в случае с Токтогульским водохранилищем.

Спор остановил спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев. Он отметил, что в предложении Кубанычбека Самакова есть основания, однако рассматриваемый законопроект касается именно компенсации за ущерб от строительства Токтогульской ГЭС. Спикер предложил депутату подготовить отдельный законопроект или постановление по вопросу компенсаций жителям Нарынской области.