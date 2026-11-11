Перизат Суранова требует от государства 10 миллионов сомов компенсации

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают иск активистки Перизат Сурановой, оправданной по делу о Кемпир-Абаде. Она требует от государства 10 миллионов сомов в качестве компенсации за причиненный ущерб. Об этом сообщил «Азаттык».

В судебном заседании участвует представитель Министерства финансов. Предварительное слушание по делу состоялось 28 октября.

«Ущерб, который я понесла после ареста, невозможно измерить деньгами», — заявила Перизат Суранова.

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По ее словам, во время уголовного преследования ее права неоднократно нарушали. Активистка потребовала 10 миллионов сомов в качестве компенсации, но отметила, что вопрос материальных расходов рассмотрят отдельно.

В ходе заседания представитель Минфина предложил вызвать в суд представителя Министерства внутренних дел, которое возбуждало уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство.

Следующее заседание назначили на 30 ноября.

Ранее с аналогичными требованиями о компенсации обратились другие оправданные фигуранты дела о Кемпир-Абаде — бывшая судья Конституционного суда Клара Сооронкулова и правозащитница Рита Карасартова.

Напомним, осенью 2022 года по делу о Кемпир-Абаде задержали 27 человек, выступавших против передачи земель водохранилища Узбекистану. Им предъявили обвинения в организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти.

Все обвиняемые отрицали вину. В январе 2023 года уголовному делу присвоили гриф секретности.

14 июня 2024 года Первомайский районный суд Бишкека оправдал фигурантов дела. 27 марта 2026-го Бишкекский городской суд также вынес оправдательное решение.