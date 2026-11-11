Перизат Суранова требует от государства 10 миллионов сомов компенсации
В Первомайском районном суде Бишкека рассматривают иск активистки Перизат Сурановой, оправданной по делу о Кемпир-Абаде. Она требует от государства 10 миллионов сомов в качестве компенсации за причиненный ущерб. Об этом сообщил «Азаттык».
В судебном заседании участвует представитель Министерства финансов. Предварительное слушание по делу состоялось 28 октября.
«Ущерб, который я понесла после ареста, невозможно измерить деньгами», — заявила Перизат Суранова.
По ее словам, во время уголовного преследования ее права неоднократно нарушали. Активистка потребовала 10 миллионов сомов в качестве компенсации, но отметила, что вопрос материальных расходов рассмотрят отдельно.
В ходе заседания представитель Минфина предложил вызвать в суд представителя Министерства внутренних дел, которое возбуждало уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство.
Следующее заседание назначили на 30 ноября.
Ранее с аналогичными требованиями о компенсации обратились другие оправданные фигуранты дела о Кемпир-Абаде — бывшая судья Конституционного суда Клара Сооронкулова и правозащитница Рита Карасартова.
Напомним, осенью 2022 года по делу о Кемпир-Абаде задержали 27 человек, выступавших против передачи земель водохранилища Узбекистану. Им предъявили обвинения в организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти.
Все обвиняемые отрицали вину. В январе 2023 года уголовному делу присвоили гриф секретности.
14 июня 2024 года Первомайский районный суд Бишкека оправдал фигурантов дела. 27 марта 2026-го Бишкекский городской суд также вынес оправдательное решение.