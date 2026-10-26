Чемпионат мира по борьбе. Амантур Исмаилов завоевал бронзовую медаль

Кыргызстанский спортсмен Амантур Исмаилов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщила федерация спортивной борьбы КР.

Он выступал по греко-римской борьбе в весовой категории до 72 килограммов.

Исмаилов стартовал 25 октября, одержав две победы подряд над спортсменами из Турции и Китая.

В ¼ финала он проиграл иранцу, который в итоге вышел в финал.

Кыргызстанец досрочно победил представителя Швеции в утешительном турнире, получив шанс побороться за бронзовую медаль.

В поединке за итоговое третье место Исмаилов встретился на ковре с представителем России. Кыргызстанец одержал досрочную победу со счетом 10:0.

Эта медаль стала для Кыргызстана второй на этом чемпионате мира. Ранее бронзовым призером турнира стал Акжол Махмудов.