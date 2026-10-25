Чемпионат мира по борьбе. Кыргызстанец Акжол Махмудов завоевал бронзу

Кыргызстанец Акжол Махмудов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе в Астане (Казахстан). Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В весовой категории до 82 килограммов в схватке за бронзу он победил Халишана Бахэцзяна (Китай) со счетом 6:5.

Ранее он был сильнее представителей Египта, Грузии и Азербайджана, но в полуфинале уступил борцу из Турции Юкселю Сарычичеку.

Напомним, Акжол Махмудов — двукратный чемпион мира, но в весовой категории до 77 килограммов.