В Сербии правящая партия проиграла на парламентских выборах и признала поражение.

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Ранее лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич досрочно ушел в отставку с поста президента страны. Отработав разрешенные Конституцией почти два срока, он не может больше баллотироваться на этот пост.

Вучич рассчитывал занять пост премьер-министра после парламентских выборов и по сути сохранить руководство Сербией. Однако его партия проиграла. Он уже признал поражение.

«Хочу сообщить вам, что, согласно данным, полученным на основе стратифицированной выборки, совершенно ясно: мы проиграли эти выборы. Победил «Студенческий список», сформированный участниками протестного движения. Он получит от 135 до 140 депутатских мандатов, а мы — около 105», — заявил Александр Вучич своим сторонникам.

Как и предполагалось, основная борьба развернулась между правящей партией (СНС) и списком «Студенты побеждают», выдвинутым новым студенческим движением.

Движение студентов, которое теперь берет власть, появилось после трагедии 1 ноября 2024 года в городе Нови-Сад. Тогда обрушился бетонный навес на железнодорожном вокзале. Погибли 16 человек.

Это ЧП стало триггером для массовых протестов по всей стране, позже они переросли в общенациональное движение против правительства и президента Александра Вучича, которого участники протестов обвиняли в коррупции и узурпации власти.

Сербская прогрессивная партия Вучича находилась у власти 14 лет.