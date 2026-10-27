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24.kg

В странах ЕАЭС внедрят единые электронные паспорта транспортных средств

12:11, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) внедрят единые электронные паспорта для всех транспортных средств — от трактора до легкового автомобиля. План по изменению нормативной базы уже утвержден и действует, сообщил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.

По его словам, завершить план намечают в следующем году.

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Все усилия ЕЭК направлены на безбарьерное движение товаров и капитала. Единый электронный паспорт — это тоже кирпичик в это здание, добавил Александр Субботин.

В ЕЭК напомнили, что решение о необходимости такого документа приняли еще в начале формирования ЕАЭС: транспортные средства любого типа должны беспрепятственно перемещаться по территории союза, поэтому нужен единый электронный паспорт.

По словам Александра Субботина, уже созданы и координируются системы национальных операторов. Сейчас активно идет процесс трансформации и формирования единой системы электронных паспортов авто.

Электронный паспорт решает несколько задач:

  • идентификация, которая позволяет однозначно установить автомобиль;
  • упрощение сделок — номер ЭПТС указывается в договоре купли-продажи;
  • проверка истории — перед покупкой можно узнать реальный пробег, участие в авариях, наличие ограничений;
  • оформление страховки — некоторые страховые компании при оформлении полиса онлайн просят указать номер ЭПТС.

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