В странах ЕАЭС внедрят единые электронные паспорта транспортных средств
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) внедрят единые электронные паспорта для всех транспортных средств — от трактора до легкового автомобиля. План по изменению нормативной базы уже утвержден и действует, сообщил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.
По его словам, завершить план намечают в следующем году.
Все усилия ЕЭК направлены на безбарьерное движение товаров и капитала. Единый электронный паспорт — это тоже кирпичик в это здание, добавил Александр Субботин.
В ЕЭК напомнили, что решение о необходимости такого документа приняли еще в начале формирования ЕАЭС: транспортные средства любого типа должны беспрепятственно перемещаться по территории союза, поэтому нужен единый электронный паспорт.
По словам Александра Субботина, уже созданы и координируются системы национальных операторов. Сейчас активно идет процесс трансформации и формирования единой системы электронных паспортов авто.
Электронный паспорт решает несколько задач:
- идентификация, которая позволяет однозначно установить автомобиль;
- упрощение сделок — номер ЭПТС указывается в договоре купли-продажи;
- проверка истории — перед покупкой можно узнать реальный пробег, участие в авариях, наличие ограничений;
- оформление страховки — некоторые страховые компании при оформлении полиса онлайн просят указать номер ЭПТС.