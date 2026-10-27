В Сербии телеканал принес извинения зрителям за подачу односторонней информации

В Сербии очередной выпуск новостей телеканала «Радио и телевидение Воеводины» (RTV) после парламентских выборов начался с извинений за многолетнее замалчивание событий и одностороннюю подачу информации.

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Ведущий Горан Эрор признал, что «общественный сервис» годами не выполнял свою работу — замалчивал события, «жмурился на один глаз», односторонне информировал, некритически извещал и не задавал нужных вопросов, из-за чего задолжал извинения зрителям.

А главный редактор RTV Ненад Чачич подал в отставку — это было одним из требований профсоюзного объединения.

Другой сербский телеканал Informer TV сообщил, что в редакцию в Белграде ворвалась толпа протестующих. Утверждается, что «хулиганы разгромили помещение и напали на главного редактора Драгана Вучичевича», от которого тоже потребовали извинений перед жителями Сербии за многолетнюю ложь о деятельности оппозиции.

Митингующие также собрались возле редакции телеканала Pink TV и забросали вход в здание яйцами. Здание оцепила полиция.

Напомним, в минувшее воскресенье на досрочных выборах победило движение «Студенческий список». Бывший президент страны Александр Вучич и его партия признали поражение.