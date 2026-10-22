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24.kg

Кыргызстан ухудшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners

00:21, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Компания Henley & Partners опубликовала обновленный Индекс паспортов мира — 2026. Он охватывает более ста паспортов и составлен с использованием данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

На октябрь этого года Кыргызстан в индексе расположился на 81-м месте, поделив его с Сан-Томе и Принсипи. С кыргызским паспортом, по данным рейтинга, можно посетить 59 государств без визы.

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В начале года КР занимала 75-ю строчку, к октябрю она потеряла шесть позиций.

Узбекистан также ухудшил рейтинг, заняв 82-е место (в 2025 году он располагался на 79-м). Паспорт Казахстана по-прежнему остается «самым сильным» в Центрально-азиатском регионе (66-е место). Его обладатели могут без виз посетить 77 стран. Таджикистан расположился на 87-м месте, а Туркменистан — на 93-м.

Первое место в мировом рейтинге удерживает Сингапур, обладатели паспортов которого имеют право на безвизовый въезд в 193 государства. Замыкает список Афганистан, гражданам которого без визы доступны 22 направления.

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила государств и территорий и ранжирует их по количеству стран, куда их владельцы могут въезжать без виз.

Позиция государства в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления визы (без визы или с визой по прибытии).

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