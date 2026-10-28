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Центр приема иностранных студентов в КР искореняет серые схемы при наборе

15:39, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Госпредприятие «Центр приема иностранных студентов» искореняет серые схемы при наборе абитуриентов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор ГП Чынгыз Узакбаев.

По его словам, раньше существовали определенные серые схемы при зачислении иностранных студентов в вузы КР, были поборы денежных средств. 

«Недобросовестные посредники взимали определенные суммы, которые нигде не фиксировали. Перед нами стояла задача искоренить эти негативные явления. Рекрутинговые компании, занимающиеся набором студентов на местах, мы не закрыли, а сотрудничаем с ними, проводим их аккредитацию. После аккредитации они полноценно, открыто и прозрачно работают», — сказал Чынгыз Узакбаев.

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Он отметил, что ранее прием иностранных абитуриентов осуществлялся разрозненно.

«В каждом вузе существовали разные правила и сроки приема. Сегодня наш центр является единым окном, единой точкой входа для абитуриентов в КР. Функционирует портал edugate.ilim.gov.kg/edugate/. Раньше иностранные студенты обязательно должны были физически носить с собой паспорта, чтобы предоставить при необходимости. Сегодня они могут пользоваться своим «личным кабинетом» на портале онлайн. Совместно с ГУ «Кызмат» проводим выездную регистрацию по выдаче персональных идентификационных номеров, что также облегчает пребывание абитуриентов в КР. Раньше они вынуждены были обращаться в центры обслуживания населения, что создавало очереди», — добавил Чынгыз Узакбаев.

Отметим, в Кыргызстане за последние годы уменьшилось число иностранных студентов. Если в 2021 году, по данным Национального статистического комитета, их обучалось в республике около 81 тысячи, то в 2025-м — меньше 38 тысяч.

В марте 2026 года постановлением кабмина создано государственное предприятие «Центр приема иностранных студентов». Внедряемая единая система, как рассчитывают власти, сделает поступление более прозрачным и поможет привлечь в страну больше абитуриентов из-за рубежа.

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