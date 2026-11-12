Рамиз Алиев о борьбе с пробками в Бишкеке: Придется вводить ограничения

Пробки в Бишкеке к 2030 году могут сократиться примерно на 40 процентов. Для этого необходимо выполнить все мероприятия транспортной концепции, однако результат также будет зависеть от роста числа автомобилей. Об этом заявил вице-мэр Рамиз Алиев на заседании депутатской группы «Ала-Тоо».

По его словам, концепция рассчитана до 2030 года и включает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры. Среди них — строительство тоннелей и развязок, установка умных светофоров и другие изменения дорожной инфраструктуры.

«Если все мероприятия будут выполнены, пробки сократятся примерно на 40 процентов», — заявил Алиев.

При этом он отметил, что Бишкек рассчитан на 250–300 тысяч автомобилей. Сейчас в городе зарегистрировано 503 тысячи машин. С учетом транспорта, приезжающего из пригородов, по столице передвигается около 700 тысяч автомобилей.

«Еще два года назад было около 460 тысяч автомобилей, сейчас — уже 503 тысячи. Количество машин, к сожалению, растет с каждым годом», — озвучил вице-мэр.

Читайте по теме Сколько потратили на борьбу с пробками? Мэр Бишкека не назвал сумму

Депутат Болотбек Борбиев спросил, намерены ли городские власти ограничивать въезд автомобилей в Бишкек или их регистрацию. Алиев ответил, что в перспективе без таких мер может не обойтись.

«К сожалению, придется вводить ограничения. Возможно, по четным и нечетным дням или какие-то другие меры. Но сейчас мэрия такие мероприятия не рассматривает», — пояснил он.

В качестве примера Алиев привел Алматы. По его словам, там строили развязки, расширяли дороги и устанавливали умные светофоры, однако число автомобилей продолжало расти.

« Ограничения по количеству машин — это правда, об этом нужно говорить открыто. Рано или поздно мы к этому придем. Рамиз Алиев

Борбиев предложил создать отдельную рабочую группу с участием депутатов, экспертов и специалистов, чтобы разработать комплексную программу решения транспортных проблем.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо определить конкретные мероприятия на каждый год, а также заняться вопросами безопасности на тротуарах, где одновременно передвигаются пешеходы, велосипедисты и пользователи самокатов. Алиев сообщил, что при мэрии уже действует дорожный совет.