В Баткенской области милиция проверила заявление в отношении депутата Жогорку Кенеша Ырысбека Атажанова, которого местный житель обвинил в угрозах. По итогам проверки признаков преступления или правонарушения не обнаружили. Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

По данным милиции, в Кадамджайский РОВД обратился гражданин Д. Даминов. Он сообщил, что 8 ноября в селе Жаны-Айыл Исхак-Полотханского айыльного аймака между ним и депутатом произошел конфликт во время торжества в доме его друга.

По словам заявителя, Ырысбек Атажанов заявил, что в социальных сетях через фейковые аккаунты распространяется негативная информация о нем, и потребовал прекратить подобные публикации.

Как утверждает Даминов, депутат произнес слова, которые он воспринял как угрозу, в том числе предупредил его, что делает замечание «в первый и последний раз».

В рамках проверки сотрудники милиции получили объяснения от заявителя и хозяина дома Р. Юсупжанова, где проходило мероприятие.

Он подтвердил присутствие Атажанова, однако сообщил, что не видел, чтобы депутат отдельно вызывал Даминова для разговора, и не являлся свидетелем каких-либо угроз.

По итогам разбирательства милиция не установила признаков преступления или правонарушения.

Ырысбек Атажанов избран депутатом Жогорку Кенеша от избирательного округа № 2 в Баткенской области на парламентских выборах в ноябре 2025 года.