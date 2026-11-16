Банки заставят отвечать за кредиты мошенников. Что изменится

В Кыргызстане предлагают усилить защиту граждан от финансовых мошенников. Банки хотят обязать приостанавливать выдачу подозрительных кредитов, а потерпевшим разрешить добиваться ареста имущества еще до подачи судебного иска. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает изменения сразу в шесть законодательных актов, включая Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы, а также в законы о банках и потребительском кредитовании.

Одно из главных нововведений касается кредитов, которые мошенники оформляют на граждан без их согласия.

Согласно проекту, если банк обнаружит признаки мошенничества или получит соответствующее обращение, он будет обязан временно приостановить выдачу денег и проверить, действительно ли человек намеревался получить кредит.

Первоначальную проверку предлагается проводить в течение 24 часов. При необходимости дополнительная проверка сможет продолжаться до пяти рабочих дней.

Если факт согласия гражданина не подтвердится, выдавать кредит будет запрещено.

Особый порядок предусмотрен для случаев, когда деньги уже перечислены. Банк должен будет проверить обстоятельства оформления кредита в течение 10 рабочих дней. При необходимости срок можно продлить, но не более чем до 30 календарных дней.

При наличии объективных признаков незаконного оформления кредита на период проверки, но не более чем на 30 календарных дней, предлагается запретить начисление неустойки и внесудебное взыскание задолженности.

Если проверка подтвердит, что человек не давал согласия на получение кредита, финансовая организация не сможет требовать от него возврата денег и должна будет принять меры по исправлению недостоверной кредитной информации.

Кроме того, предлагается усилить ответственность банков за нарушения требований по предотвращению мошеннических операций. Даже если клиент самостоятельно подтвердил перевод, это не будет автоматически освобождать банк от ответственности, если ущерб возник вследствие нарушения обязательных требований безопасности.

Отдельные поправки касаются так называемых дропперов — людей, через банковские счета и электронные кошельки которых проходят деньги, полученные незаконным путем.

Уголовную ответственность предлагают распространить на граждан, которые за вознаграждение получают, переводят или снимают деньги по указанию третьих лиц, заведомо зная об отсутствии законных оснований для таких операций.

За подобные действия предусмотрен штраф от 20 тысяч до 50 тысяч сомов. При наличии отягчающих обстоятельств наказание может достигать 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одно изменение позволит гражданам обращаться в суд с заявлением об обеспечении имущественных требований до подачи основного иска. Это необходимо для случаев, когда существует риск, что предполагаемый ответчик успеет продать, скрыть или переоформить имущество.

При этом решение о применении обеспечительных мер будет принимать суд, а заявитель должен будет подать основной иск в течение 10 рабочих дней. В противном случае ограничения отменяются.

Также предлагается обязать следователей в течение 24 часов рассматривать сведения потерпевших об имуществе, на которое может быть наложен арест для возмещения ущерба.

Это не означает автоматического ареста — при наличии оснований вопрос будет решаться в установленном процессуальном порядке.

Законопроект предусматривает и новые меры против мошенничества в строительстве. За привлечение денег покупателей недвижимости до обязательного включения застройщика и объекта в Реестр строящихся объектов предлагается установить штрафы: 10 тысяч сомов для физических лиц и 100 тысяч — для юридических.

Кроме того, банки и платежные организации смогут обмениваться ограниченными сведениями о конкретных подозрительных операциях через защищенную платформу без отдельного согласия клиента. При этом передавать полную историю движения средств и остатки по счетам не разрешается.

Как отмечают авторы проекта, предлагаемые изменения должны помочь быстрее выявлять мошеннические схемы, сохранять имущество для возмещения ущерба и защищать граждан от кредитов, оформленных без их ведома.