Более 90 несчастных случаев на производстве расследовала Федерация профсоюзов КР

За девять месяцев 2026 года техническая и правовая инспекция труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана расследовала 94 несчастных случая на производстве. Об этом 24.kg сообщили в ФПСК.

По данным пресс-службы федерации, в том числе расследовано 30 несчастных случаев со смертельным исходом.

Часть инцидентов привели к травмированию двух и более лиц.

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«Чаще всего такие инциденты происходят на строительных объектах из-за несоблюдения техники безопасности на стройплощадке. На заводах и фабриках не соблюдают технологический процесс и человеческий фактор. Кроме того, практически во всех сферах происходят дорожно-транспортные происшествия, и чаще всего групповые, в которых травмы получают несколько человек.

Участие в расследовании несчастных случаев на производстве является одним из наиболее ответственных направлений деятельности технической инспекции. Главная задача инспекторов — не только установить причины происшествий, но и способствовать созданию условий, при которых подобные трагедии не будут повторяться», — отметили в организации.