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Глава кабмина поручил проверить обстоятельства гибели 14-летнего Амира

16:15, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил провести всестороннюю проверку обстоятельств гибели 14-летнего Амира Кунакунова в горах национального парка «Ала-Арча». Об этом сообщили в кабмине.

Проверку поручили управлению контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента.

Особое внимание уделят тому, насколько своевременно приняли и передали сигнал о помощи, как была организована поисково-спасательная операция и взаимодействовали между собой подразделения. Также проверят использование технических средств и человеческих ресурсов.

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По итогам проверки определят необходимые организационные и системные меры. Если выявят нарушения, примут решения в рамках законодательства. Управление контроля должно следить за исполнением поручений и своевременно представить обществу результаты проверки.

Напомним, 7 ноября Амир Кунакунов пропал в горах природного парка «Ала-Арча». Вечером он связался со спасателями и сообщил, что заблудился. Поисковая операция продолжалась двое суток. 9 ноября его тело обнаружили в районе пика Электро. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.

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