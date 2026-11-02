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Бишкек и Алматы договорились вместе решать городские проблемы

10:27, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Бишкек и Алматы намерены расширить сотрудничество в сферах транспорта, градостроительства, цифровизации и жилищно-коммунального хозяйства. План мероприятий на 2026-2030 годы подписали мэрия столицы Кыргызстана и акимат Алматы.

Как сообщили в муниципалитете, документ подписан 30 октября на полях Второго форума межрегионального сотрудничества Кыргызстана и Казахстана.

Соглашение предусматривает обмен опытом в области муниципального управления, архитектуры, градостроительства, транспорта, цифровизации и ЖКХ.

Кроме того, стороны планируют реализовывать совместные инициативы в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах.

Особое внимание предполагают уделить развитию культурных, образовательных, молодежных и спортивных связей, внедрению современных решений по управлению городским хозяйством.

Отметим, что Бишкек и Алматы являются городами-побратимами с 12 декабря 1997 года. Новый документ рассчитан на пять лет и направлен на практическую реализацию ранее достигнутых договоренностей.

В мэрии Бишкека рассчитывают, что сотрудничество позволит повысить эффективность городского управления и улучшить качество городской среды.

При этом конкретные проекты, сроки их реализации и объемы финансирования в опубликованном сообщении не уточняются.

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