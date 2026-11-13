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Создание армии ЕС поддержал 71 процент опрошенных в странах союза

15:33, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анвар АБДУЛЛАЕВ

Создание собственной армии Евросоюза поддержал 71 процент респондентов в 11 странах ЕС, охваченных исследованием GLOBSEC Trends 2026. Об этом сообщает Politico со ссылкой на доклад аналитического центра.

По данным издания, наибольшую поддержку идея получила в Румынии — 82 процента. В Литве за нее высказались 78 процентов опрошенных, во Франции — 75 процентов. В Польше и Болгарии собственную армию ЕС поддержали около 70 процентов респондентов, в Германии — 69 процентов.

При этом большинство участников исследования выступают за сохранение связей с НАТО.

Согласно докладу GLOBSEC, 78 процентов опрошенных в европейских странах альянса проголосовали бы за сохранение членства. Столько же респондентов в странах ЕС поддерживают развитие собственных оборонных возможностей союза параллельно с НАТО.

Вместе с тем только 49 процентов опрошенных в Европе считают, что европейские государства смогут обеспечить свою безопасность без большой поддержки США.

Надежным партнером Вашингтон назвали 54 процента респондентов, а 35 процентов воспринимают его как угрозу безопасности своей страны.

Поддержка укрепления обороны зависит и от возможных социальных издержек. За увеличение военных расходов выступает 61 процент опрошенных, однако при условии сокращения финансирования здравоохранения и социальной защиты показатель снижается до 44 процентов.

Доклад GLOBSEC опубликован 13 ноября. Сам опрос компания HarrisX провела в мае 2026 года среди 13 тысяч 730 совершеннолетних жителей 14 стран. Помимо 11 государств Евросоюза, исследование охватило Великобританию, США и Украину. Данные собирали с помощью онлайн-интервью.

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