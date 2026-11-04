Mogging стало словом года по версии словаря Collins

В 2026-м словом года толковый словарь английского языка Collins English Dictionary назвал слово mogging в значении «превзойти, затмить».

Оно произошло от аббревиатуры AMOG (Alpha Male of the Group, «альфа-самец группы»), которая ранее вошла в массовое употребление на форумах, посвященных фитнесу и бодибилдингу.

Первоначально mogging также относился к внешности (чаще всего к внешности мужчин), но сейчас слово используется более широко.

В молодежный сленг на русском языке слово «моггинг» не только вошло, но и адаптировалось к правилам русской грамматики. В частности, появились глагол «могнуть», существительное «моггер» и прилагательное «замоганный».