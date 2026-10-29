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24.kg

30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

18:30, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1

Бишкек

  • 9.30-12.00 — отрезки улиц Лермонтова, Кольбаева;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Достоевского, Фрунзе, Кишиневской, жилмассивы «Рухий-Мурас» (улицы 7-я, Рухий-Мурас), «Нижний Токольдош» (улицы Менделеева, Чынары);
  • 12.00-16.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Багыш);
  • 13.00-16.00 — улица Ворошилова, дома 5, 10, 11, 15, 17, 19, 21;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Боронбая, Репина, Ахунбаева, Муромской, Гагарина, Айни, Дагестанской, переулка Драгобычского;
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Садырбаева, Льва Толстого;
  • 9.00-17.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Абдраева, Лумумбы, Жамгырчинова, Матыева, Асаналиева, Льва Толстого, Абдыкадырова, Красной, Леваневского, Каракольской, Ногина, переулков Украинского, Барнаульского, села Пригородное (улицы Гагарина, Новая), Константиновка (улицы Цветочная, Парковая, Головное Сооружение, Новая, Первомайская, Чуйская, Молодежная, Садовая, Школьная, Береговая, Светлая), Луговое (улицы Алма-Атинская, Мирная, тупик Северный, улицы Новостройка, Садовая, Трансформаторная, Северная, переулок Садовый), микрорайон «Учкун» (улицы Путейская, Учкун, Кайынды, садовое товарищество «Алтын-Бак», улицы Манас, Чымындык, Кенеш), жилмассивы «Кырман», «Тунгуч» (улицы 44 га, Зерноток, Чокморова, Ауэзова);
  • 12.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Ак-Марал);
  • 9.00-15.00 — улица Осмонкула, жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая);
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Аска-Таш» (улицы Месароша, Профсоюзная);
  • 9.00-13.00 — села Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытая, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, садовое товарищество «Медик», улицы Кой-Таш, Мурзалиева, Кыдыралы уулу Курмана, Сегизбаева, Новая, Горная), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чункурчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаева, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная), Военный городок (улица Фрунзе);
  • 13.00-17.00 — села Кой-Таш (улицы Проектируемая, Бекбердиева), Прохладное (улицы Первомайская, Западная, Каныбека, Украинская).
2

Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 12.00-17.00 — Кара-Балта (улицы 8 Марта, Садовая, переулки Садовый, Фрунзенский, Жуковский, улицы Окружная, Чернышевского, Крылова, Труда, Крупской, Комсомольская, Московская, Чкалова, Центральная, Некрасова, переулок Чкаловский, улица Краснодарская);
  • 13.00-17.00 — села Ак-Башат, Айдарбек, Арал, Ново-Николаевка (улицы Ленина, Центральная, Зеленая, Школьная, Свердлова, Пушкина, Пионерская, Энгельса, 40 лет Киргизии, Юбилейная, Свердлова, Первомайская);
  • 9.00-16.00 — села Ново-Николаевка (улицы Первомайская, Энгельса, Пушкина, Пионерская), Суусамыр (улица Келдей).

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — ущелье Саз-Булак (кошары), село Саз-Булак (улица Оторбаева).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Жээк, Жайылма (улицы Айдарова, Рахматова, Токтогула).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кызыл-Туу, Ан-Арык, Предтеченка, Крупское (винсовхоз), Ак-Суу (улицы 1 Мая, Фрунзе, Попова).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Вознесеновка.

Сокулукский РЭС

  • 9.00-16.00 — села Асылбаш (улицы Доолот, Жайчи, Мира), Чат-Куль (улицы Ленина, Почтовая, Украинская), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебек уулу Назара, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева, Бекнияз, Билалы, Жумабаева, Жыламыш, Заречная, Ибраимова, Кулова, Абакир, Советская, школа имени Абдылдаевой, детский сад «Алтын-Уя»), Токбай (школа имени Суранчиевой);
  • 9.00-17.00 — село Джанги-Джер (улицы Советская, Юбилейная, Южная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Симроуд, Молодой Гвардии, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова, центр для детей-инвалидов, детский сад, административное здание айыл окмоту), совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая, Мамыралиева, Озерная, Разная, Профессора Ли, тупик Центральный, школа № 1, детский сад «Солнышко»), село Комсомольское (улицы Набережная, Юбилейная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная, Озерная, Садовая);
  • 12.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Фрунзе, Школьная);
  • 13.00-17.00 — село Новопавловка (улица Садовая);
  • 9.30-17.00 — село Джаны-Пахта (улицы Больничная, Садовая, Чолпонкулова, Сагынбаева, переулок Сагымбаева, улицы Советская, Северная, Восточная, Школьная, Полевой Стан, Спортивная, Западная, МТФ, Шоссейная, школа);
  • 12.00-14.00 — село Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажы, Беговая, Канал, Проектируемая, учебный полигон, улицы Зеленая, Ново-Садовая, переулки Ново-Садовый, Южный, школа), совхоз «Фрунзе» (улицы Фрунзенская, Бригада 2).

Чуйский РЭС

  • 9.00-16.00 — Токмок (улицы Казахстанская, Афанасьева, Лиманова);
  • 9.00-17.00 — село Садовое.

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Отогон (улица Туту), Ивановка (улицы Веселая, Уральская).
3

Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — села Комсомол, Жолголот, Барскоон, Джети-Огуз, Кызыл-Суу, Четинди, Кара-Коо, Тогуз-Булак, Конур-Олон, Каджи-Сай, Кароол-Добо, Коргонду-Булак, Ак-Суу, Ак-Чий, Тюп, Чон-Таш, Талды-Суу.
4

Нарынская область

  • 9.30-19.00 — село Чолок-Кайын;
  • 9.00-13.00 — участок Ак-Таш;
  • 13.00-17.00 — село Кочкор (район Кара-Жылга);
  • 10.00-16.00 — села Ак-Татыр, Байзак.
5

Таласская область

  • 9.00-17.00 — село Кайынды;
  • 13.00-16.00 — село Озгоруш.

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